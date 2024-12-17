Zonguldak\'ta Yenilenen Psikiyatri Servisi Açıldı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisinde bir süredir devam eden kapsamlı tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Şehir ve bölge halkı başta olmak üzere vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve servisin kapasitesini iyileştirmek maksadıyla bir süredir devam eden tadilat ve yenileme çalışmalarının bitmesinin ardından, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır ile akademik ve idari personelin katılımıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

Çalışmaların ardından açılan yeni servis, modern donanımı ve geniş hizmet alanıyla dikkat çekiyor. Serviste 17 asistan doktor, 4 öğretim üyesi, 7 hemşire, 5 hasta bakıcı, 2 psikolog, 1 güvenlik personeli ve 1 sekreter görev yapıyor. Gerekli çalışmaların ardından açılan serviste toplam 15 hasta yatağı yer alırken servis 5 tek kişilik ve 5 çift kişilik oda olarak dizayn edildi. Bununla birlikte Psikiyatri Servisinde; EKT işlem ve izlem odası, 3 hasta görüşme odası, hemşire odası, tedavi odası, psikolog odası, sekreter odası, doktor vizit odası, hasta dinlenme ve uğraşı salonu yer alıyor.

Aynı zamanda Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü Elektrokonvülsif Terapi (EKT) tedavisi uygulanmakta olup, çevre ilçelerden de EKT hizmeti almak için gelen hastalar, hastanemize başvuru yapabilir. Ayrıca hastaların temiz hava alabilmesi, spor ve yürüyüş yapabilmesi için güvenli bir şekilde tasarlanan bahçe alanı da hizmete açık.

Açılış töreninde konuşan Rektör Özölçer, BEUN Hastanesi olarak başta Zonguldak ve Batı Karadeniz Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'den gelen hastalara en iyi hizmet koşullarını ve modern tıbbın en ileri tekniklerini sağlayabilmek için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti. BEUN Hastanesi Psikiyatri Servisinin de bu maksatla bir süredir kapsamlı bir tadilat sürecinde olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Özölçer, tamamlanan çalışmaların ardından yenilenen Psikiyatri Servisi ile vatandaşlara daha iyi hizmet verileceğini, alt yapısal ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderilmesi hususunda Üniversite olarak büyük bir çaba içinde olduklarını aktardı. Servisin hizmete açılmasında katkıları olan herkese teşekkürlerini ileterek bu açılışın hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini aktaran Rektör Özölçer, benzer çalışmaların tüm ihtiyaç duyulan birimlerde de ivedilikle gerçekleştirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen açılışın ardından Rektör Özölçer, Psikiyatri Servisini gezerek tamamlanmış olan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Modern altyapısıyla en iyi sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinin Psikiyatri Servisi, hem bölge halkına hem de çevre illerden gelen hastalara umut olmaya devam edecek. - ZONGULDAK