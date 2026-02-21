Zonguldak'ta Çevre Gönüllülerinden 'Vahşi Depolama' Tepkisi: "Kalıcı Çözüm Şart" - Son Dakika
Zonguldak'ta Çevre Gönüllülerinden 'Vahşi Depolama' Tepkisi: "Kalıcı Çözüm Şart"

21.02.2026 21:15  Güncelleme: 09:57
Zonguldak'ta 1948'den beri atıkların depolandığı, 2008'de katı atık dökümünün durdurulduğu vahşi depolama alanı, çevre gönüllüleri tarafından yapılan basın açıklamasıyla yeniden ele alındı. Gönüllüler, artan kirliliğe dikkat çekerek kalıcı önlemler talep etti.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta şehir merkezine yakın konumda bulunan ve 1948 yılından itibaren Zonguldak Belediyesi tarafından toplanan atıkların depolandığı, 2008 yılında ise katı atık dökümünün durdurulduğu vahşi depolama alanı, çevre gönüllülerinin düzenlediği basın açıklamasıyla yeniden gündeme taşındı. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu üyeleri, özellikle Kozlu sahili ve çevresinde artan kirliliğe dikkat çekerek kalıcı önlem alınması çağrısında bulundu.

Çevre gönüllüleri, vahşi depolama alanına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan, TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Yusuf İkram Tuna ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldak-Kozlu-Karadeniz Ereğli-İstanbul kara yolu güzergahında, deniz kenarında yer alan yaklaşık 102 bin metrekarelik alanın uzun yıllar düzensiz depolama yöntemiyle kullanıldığını hatırlatan Platform Sözcüsü Berran Aydan, çöp dökümünün durdurulmasına rağmen sahadaki atık yükünün çevreye zarar vermeye devam ettiğini belirtti. Aydan, özellikle plastik ve doğada çözünmeyen atıkların her fırtınada ve dalgalı havada karadan koparak denize sürüklendiğini, rüzgarın yönüne göre kumsal ve plajlarda birikim oluşturduğunu kaydetti.

Aydan, "Zonguldak şehir merkezinde, Kozlu-Zonguldak ile Karadeniz Ereğli-İstanbul kara yolu hattında bulunan sahada 1948 yılından itibaren toplanan atıklar depolanmıştır. 2008 yılı itibarıyla sahadaki katı atık depolama işlemi durdurulmuş olsa da yıllar içinde biriken ve özellikle plastik içerikli, eritilemeyen atık malzemeler her fırtınada dalgalar tarafından denize sürüklenmekte, rüzgarın yönüne göre kumsallara ve plajlara taşınarak buralarda birikmektedir. Bölgede patlayıcı özellik taşıyan metan gazı oluşmaktadır. Alanın kapatılması gerekmekte, ayrıca maden atıkları ve çöplerin üzerinin örtülmesi için kullanılan malzeme nedeniyle bölgede ciddi bir ısı adası etkisi ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Denize ulaşan atıkların yalnızca çevre kirliliğine yol açmadığını, aynı zamanda halk sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Aydan, sahillerde zaman zaman tıbbi atıklara da rastlandığını belirtti. Balıkçıların ağlarına çöp takıldığını aktaran Aydan, bu durumun deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini ve bölgedeki ekonomik faaliyetlere zarar verdiğini söyledi.

Aydan, metan gazı birikiminin ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayarak, söz konusu alanın karşısında akaryakıt istasyonlarının yer aldığını, bu nedenle olası bir patlama riskine karşı ivedilikle gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Çevre gönüllüleri ise mevcut tablonun yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun niteliği taşıdığına işaret ederek ilgili kurumları sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Platform adına yapılan çağrıda, sahillerin yaşam alanı olduğu vurgulanarak denizle bağlantıyı kesecek ve alanı rehabilite edecek kapsamlı bir projenin ivedilikle hazırlanması talep edildi. Açıklama, çevre mücadelesinin sürdürüleceği mesajıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

