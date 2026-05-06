Zonguldak'tan Madencilere Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'tan Madencilere Destek Eylemi

06.05.2026 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta GMİS ve Demokrasi Platformu, Doruk Madencilik işçilerine destek için basın açıklaması yaptı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Demokrasi Platformu bileşenleri ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Ankara'da eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerine destek amacıyla Madenci Anıtı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya platform bileşenlerinin yanı sıra GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreterİ Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikaya bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda maden işçisi katıldı. Katılımcılar, ellerindeki baretlerle ve attıkları sloganlarla Ankara'da süren eyleme destek mesajı verdi.

Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, Doruk Madencilik işçilerinin yürüttüğü mücadelenin yalnızca ücret talebi değil, aynı zamanda bir "haysiyet mücadelesi" olduğunu belirterek, işçilerin aylarca ödenmeyen maaşları, yatırılmayan sigorta primleri ve gasbedildiğini ifade ettikleri kıdem tazminatlarının birer ihmal değil, sistematik bir mağduriyetin sonucu olduğunu savundu.

Kaymakçı, açlık grevleri ve yer altı direnişleriyle seslerini duyurmaya çalışan işçilerin herhangi bir ayrıcalık talep etmediğini, yalnızca alın terlerinin karşılığını istediklerini vurgulayarak, "Bir holdingin kar hırsı, yüzlerce ailenin sofrasındaki ekmeğin eksilmesine gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

Kaymakçı, maden işçilerinin hak arama süreçlerinde güvenlik güçleriyle karşı karşıya kaldığını, buna karşın işverenlerin kamu kurumlarında muhatap bulabildiğini öne sürerek, yaşanan mağduriyetin yıllardır çözülememesinin siyasi ve ekonomik tercihlerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Platform olarak "kader" ve "sabır" söylemleriyle işçilerin içinde bulunduğu durumun normalleştirilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Kaymakçı, Doruk Madencilik işçilerinin taleplerinin karşılanması, tüm alacaklarının ödenmesi ve ilgili şirket hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da sendika adına yaptığı açıklamada, Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesinin yanında olduklarını söyledi. Mutlu, işçilerin sağduyulu şekilde eylemlerini sürdürdüğünü ifade ederek, yetkililerden maden işçilerine olumsuz müdahalede bulunmamalarını istedi.

Maden işçilerinin aylarca ödenmeyen ücretlerin yatırılması, haklı nedenle işten ayrılan işçilerin tazminatlarının ödenmesi, TMSF öncesi ve sonrası işten çıkarılan işçilerin haklarının verilmesi, emekli olup tazminat alamayanların alacaklarının karşılanması, zorunlu ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini istediklerini anlatan Mutlu, bu taleplerin hiçbirinin haksız olmadığını dile getirdi ve maden işçilerinin sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamalar sırasında alanda toplanan kalabalık sık sık sloganlarla konuşmalara eşlik etti. "Doruk Maden işçisi yalnız değildir", "Madenci feneri sönmeyecek", "Madencinin hakkı hemen ödensin" ve "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları hep bir ağızdan atılırken, katılımcıların kararlı ve coşkulu tavrı dikkat çekti.

Zaman zaman sloganların ritmi yükselirken, alandaki maden işçileri ve sendika üyeleri baretlerini havaya kaldırarak dayanışma mesajı verdi.

Basın açıklamasının tamamlanmasının ardından katılımcılar, madencilerin simgesi haline gelen baretlerini yere vurarak Ankara'da eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerine desteklerini güçlü bir şekilde ifade etti. Bu anlar, alanda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlarla karşılandı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'tan Madencilere Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:54:41. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'tan Madencilere Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.