Zonguldak Üniversitesi Rektörü, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerini Kabul Etti

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünden Arş. Gör. Dr. Yusuf Ötenkaya ve Arş. Gör. Dr. Kamuran Karabalık; Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

Arş. Gör. Dr. Ötenkaya ve Arş. Gör. Dr. Karabalık, Rektör Özölçer'e "Tarihçilerin Gözünden Memlük Tarihi" adlı eseri takdim ederek, eserin muhteviyatı hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer; yapılan çalışmaların alanlarında kıymetli birer hazine olduğunu dile getirerek, akademisyenlerimizin çalışmalarında her türlü desteği vereceklerini ifade edip başarılar diledi. - ZONGULDAK