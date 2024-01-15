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Zonguldak Üniversitesi Rektörü, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika
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Zonguldak Üniversitesi Rektörü, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerini Kabul Etti

Zonguldak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü araştırma görevlileri Dr. Yusuf Ötenkaya ve Dr. Kamuran Karabalık'ı makamında kabul etti. Ötenkaya ve Karabalık, Rektör Özölçer'e 'Tarihçilerin Gözünden Memlük Tarihi' adlı eseri takdim ederek, eserin içeriği hakkında bilgi verdi. Rektör Özölçer, yapılan çalışmaların değerli birer hazine olduğunu belirterek, akademisyenlere her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Zonguldak Üniversitesi Rektörü, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerini Kabul Etti
15.01.2024 - 21:04,  Güncelleme: 21:14
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İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünden Arş. Gör. Dr. Yusuf Ötenkaya ve Arş. Gör. Dr. Kamuran Karabalık; Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

Arş. Gör. Dr. Ötenkaya ve Arş. Gör. Dr. Karabalık, Rektör Özölçer'e "Tarihçilerin Gözünden Memlük Tarihi" adlı eseri takdim ederek, eserin muhteviyatı hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer; yapılan çalışmaların alanlarında kıymetli birer hazine olduğunu dile getirerek, akademisyenlerimizin çalışmalarında her türlü desteği vereceklerini ifade edip başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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