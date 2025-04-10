Zonguldak Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Devrek ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz da katıldı. Toplantıda muhtarlar; mahalle ve köylerine ilişkin sorunları, ihtiyaçları ve taleplerini doğrudan Vali Hacıbektaşoğlu'na iletti. Vali Hacıbektaşoğlu, tüm talepleri tek tek dinleyerek not aldı ve ilgili konuların çözümü için kurum amirlerine gerekli talimatları verdi.

Muhtarların sahadaki gözlemlerine dayalı değerlendirmeleri dikkatle ele alınırken, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması adına yapılabilecekler üzerinde duruldu. Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. - ZONGULDAK