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Zonguldak Valisi, şehit kardeşi trafik kazasında hayatını kaybeden Tuncay Yıldızhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Zonguldak Valisi, şehit kardeşi trafik kazasında hayatını kaybeden Tuncay Yıldızhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Zonguldak Valisi, şehit kardeşi trafik kazasında hayatını kaybeden Tuncay Yıldızhan\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şehit olan Tuncay Yıldızhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Turgay Yıldızhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, ziyarette şehit ailesine başsağlığı diledi ve dualar okundu.

01.02.2024 13:27
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; 2014 yılında Diyarbakır'da şehit olan Topçu Piyade Er Tuncay Yıldızhan'ın geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kardeşi Turgay Yıldızhan için ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'in eşlik ettiği ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu: "Hiç bir dilde bir söylem yoktur ki evladını yitiren bir anneyi, bir babayı teskin etsin. Kelimeler, duygularımızı ifade etmeye yetersiz, evlat acınızı yüreğimizde yaşıyoruz" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailesinin acısını paylaşarak sabır ve başsağlığı diledi. Ziyarette şehit Tuncay Yıldızhan ve Turgay Yıldızhan'ın ruhuna dualar okundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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