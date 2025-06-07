Zorkun Yaylası'na Bayram Kaçamağı

Bayram tatilinde sıcaktan kaçan vatandaşlar, Zorkun Yaylasında serinledi

OSMANİYE - Kurban Bayramı tatilinde Osmaniye'nin sıcağından kaçan vatandaşlar soluğu Zorkun Yaylasında aldı.

Türkiye'nin en büyük yaylalarından olan ve bölge illerinden gelen vatandaşlarla birlikte yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Zorkun Yaylası, Kurban Bayramı'nda Osmaniye'nin sıcağından kaçan vatandaşların ilk durağı oldu. Kurban vazifesini yerine getiren vatandaşlar sıcaktan kaçmak, serin bir havada Kurban Bayramı tatilini geçirmek ve mangal yapmak için yayla evlerine gelen vatandaşlar tatilin tadını çıkardı.

Osmaniye sıcağından kaçmak ve Kurban Bayramının ilk mangalını soğuk havada yapmak istediği söyleyen Süleyman Özdil, "Bugün Osmaniye'nin hava sıcaklığı 33-35 derece civarındaydı sabah kurbanımı aldım Zorkun Yaylası, Olukbaşı mevkine geldim burada kestim parçaladım komşularıma da gereken paylarını verdim. Kendime de bir pay ayırdım kebabımı pişiriyorum." dedi.