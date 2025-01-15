Zübeyde Hanım, Vefatının 102. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zübeyde Hanım, Vefatının 102. Yılında Anıldı

Zübeyde Hanım, Vefatının 102. Yılında Anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir'deki anıt mezarında düzenlenen bir törenle anıldı. Büyükçekmece Belediyesi'nin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte dualar edildi ve çiçekler bırakıldı.

15.01.2025 12:04  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 102. yıl dönümünde anıt mezarı başında andı.

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği anma törenine Büyükçekmece Belediyesi meclis üyeleri Nurcan Kalaycı, Alev Orak, belediye daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına karanfil ve çelenk bırakıp dua etti.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. yıl dönümünde İzmir'deki anıt mezarı başında anan Büyükçekmece heyeti, daha sonra Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal'ı makamında ziyaret etti. Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri Kalaycı ve Orak düzenlenen anma etkinliği nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'a günün anısına plaket takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Zübeyde Hanım, Büyükçekmece, Kültür Sanat, Belediye, Yerel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zübeyde Hanım, Vefatının 102. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 03:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Zübeyde Hanım, Vefatının 102. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.