1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çoğu Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen ve gözaltına alınan 416 kişiden 372'si serbest bırakıldı. Göstericiler arasında yer alan 8 şüphelinin "terör" suçundan aranmaları olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 36'sı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çoğu Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen ve izinsiz yürümek isteyen 416 kişi polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; ilk aşamada 1 Mayıs 2025 tarihinde, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçu kapsamında 407 şahsa ek olarak devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmış, toplam gözaltı sayısı 416'ya yükselmişti.

İzinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle yakalanan kişilerden 372'si polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Geri kalan 44 şüphelinin 8'i terör suçundan aranmaları olduğu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer 36 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında adliyeye sevk edildi.

Terör suçu çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin hangi örgüt kapsamında arandıkları ise açıklanmadı. - İSTANBUL