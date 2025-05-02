1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 416 kişiden 372'si serbest bırakıldı, 44'ü adliyeye sevk edildi.

02.05.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çoğu Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen ve gözaltına alınan 416 kişiden 372'si serbest bırakıldı. Göstericiler arasında yer alan 8 şüphelinin "terör" suçundan aranmaları olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 36'sı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çoğu Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen ve izinsiz yürümek isteyen 416 kişi polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; ilk aşamada 1 Mayıs 2025 tarihinde, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçu kapsamında 407 şahsa ek olarak devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmış, toplam gözaltı sayısı 416'ya yükselmişti.

İzinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle yakalanan kişilerden 372'si polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Geri kalan 44 şüphelinin 8'i terör suçundan aranmaları olduğu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer 36 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında adliyeye sevk edildi.

Terör suçu çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin hangi örgüt kapsamında arandıkları ise açıklanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, 1 Mayıs, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:40:06. #7.13#
SON DAKİKA: 1 Mayıs Gösterileri: 416 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.