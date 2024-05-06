1 Mayıs'ta polise saldırdıkları iddia edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta polise saldırdıkları iddia edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 Mayıs\'ta polise saldırdıkları iddia edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polise saldırdıkları iddia edilen 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, 1 Mayıs gösterileriyle ilgili toplamda 259 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

06.05.2024 12:29
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 12 şüpheli daha tespit edilmişti. Kimlik bilgileri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 1 Mayıs gösterileri ile ilgili toplam 259 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kısıtlama, İstanbul, 1 Mayıs, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta polise saldırdıkları iddia edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta polise saldırdıkları iddia edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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