1 Mayıs\'ta polise saldırdıkları iddia edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 12 şüpheli daha tespit edilmişti. Kimlik bilgileri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 1 Mayıs gösterileri ile ilgili toplam 259 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL