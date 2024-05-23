1 Mayıs'ta taşkınlık çıkaran 27 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta taşkınlık çıkaran 27 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

1 Mayıs\'ta taşkınlık çıkaran 27 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren 27 şüpheli daha tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 49 şüpheli tutuklanırken, 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

23.05.2024 18:04
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterdikleri tespit edilen 27 şüpheli daha Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27 şüpheliye tutuklama talebi

Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 27 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa götürülen ve ifade veren 27 şüpheli, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kısıtlama, İstanbul, 1 Mayıs, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta taşkınlık çıkaran 27 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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