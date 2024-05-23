İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösteren 27 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösteren 27 şüpheli tutuklandı

İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösteren 27 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüphelilerden 27'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.05.2024 19:49
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterdikleri tespit edilen 27 şüpheli daha çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 27 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa götürülen ve ifade veren 27 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösteren 27 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösteren 27 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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