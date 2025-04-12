Bursa'nın İznik ilçesi Mahmutçelebi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi.
Yuca'ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı.
Ekipler, arama çalışmalarının 10. gününde bugün saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Yuca'nın metruk bir binada cansız bedenini buldu.
Yuca'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 10 gündür aranın yaşlı adamın metruk binada cesedi bulundu - Son Dakika
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