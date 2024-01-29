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10 ilde 20 ayrı dosyadan aranan kadın bazanın altında saklanırken yakalandı - Son Dakika
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10 ilde 20 ayrı dosyadan aranan kadın bazanın altında saklanırken yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilden 20 ayrı suç dosyasından aranan kadını, bazanın altında saklanırken yakaladı. A.C. adlı kadın, hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve soruşturma devam ediyor.

10 ilde 20 ayrı dosyadan aranan kadın bazanın altında saklanırken yakalandı
29.01.2024 - 23:31,
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10 ilde 20 ayrı dosyadan aranan kadın bazanın altında saklanırken böyle yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10 ilden 20 ayrı suç dosyasından aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 farklı ilden toplam 20 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.; ikametinde bazanın altında saklanırken yakalandı.

A.C.; işlemler için emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 ilde 20 ayrı dosyadan aranan kadın bazanın altında saklanırken yakalandı - Son Dakika


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