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10 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Alevler çatıyı sararken bina tahliye edildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan mahallesi Şafak sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Alevler çatı katına yayılarak mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.