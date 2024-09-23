10. Kattan Düşen 7 Yaşındaki Yusuf\'un Cenazesi

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10. kattan düşerek ölen 7 yaşındaki çocuk son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da, 10. kattaki evinin açık penceresinden düşerek ölen 7 yaşındaki Yusuf Aymergen için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı.

Altındağ'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Yusuf Aymergen'in oyun oynadığı telefon elinden kayarak 10. kattaki evinin penceresinden aşağı düşmüştü. Panikleyen çocuk ise telefonu tutmaya çalışırken pencereden aşağıya atlaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yakınları tarafından cenazesi Adli Tıp Kurumundan teslim alınan ilkokul birinci sınıf öğrencisi için, Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Aymergen'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.