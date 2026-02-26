10. Kattan Düşen Bebek Kurtarıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir binanın 10. katından düşen 18 aylık bebek, kaldırımda toplanan kişilerin açtığı mont sayesinde kurtarıldı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir binanın 10. katında pencereye çıkan 18 aylık bebek çevrede bulunan geçen kişilerin yüreklerini ağzına getirdi. Bebeğin düşmek üzere olduğunu fark eden bazı kişiler harekete geçerek binanın girişindeki kaldırımda toplandı. Gruptan bir kişi, montunu açarak bebeğin yere çarpmasını önlemek üzere önlem aldı. Bir süre sonra bebek pencereden aşağıya düşmesiyle kaldırımda bekleyen kişiler yere çarpmaması için harekete geçti. Büyük paniğin yaşandığı olayda faciadan açılan mont sayesinde kurtulan bebek hastaneye kaldırılarak gözetim altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler doğrultusunda bebeğin açık olan pencereye çıktığı sırada annenin tuvalette olduğu, evdeki diğer çocuğun ise bilgisayarda oyun oynadığı kaydedildi. - MOSKOVA