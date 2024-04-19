10 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
KARABÜK - Karabük'te yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yeşil Mahalle Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Ömer Ali A.isimli çocuk oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına düştü. Çocuğun düştüğünü gören yakınları durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Düştüğü yerden kurtarılan çocuk ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocugun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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