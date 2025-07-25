10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar

Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te farklı noktalardan yükselen alevler büyük hasara yol açıyor. 2 bin 619 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangınlara karşı 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ve 1.236 kara aracıyla mücadele veriliyor. Eskişehir'de 10 orman işçisinin hayatını kaybetmesi yürekleri dağlarken, Bilecik'ten gelen görüntüler tartışma yarattı.

"KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgârın yön değiştirmesi sonrası orman ekiplerinin bölgeden ayrılmasını eleştirerek, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada yaklaşık 12 arasöz vardı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.