10 Yaşındaki Torun Yangında Babaannesini Kurtardı

3.Sayfa

10 yaşındaki torunu babaannesini yangından kurtardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan ev yangınında 10 yaşındaki çocuğun yangını fark edip babaannesini uyandırıp hayatını kurtardığı ortaya çıktı.

Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesindeki tek başına yaşayan 65 yaşındaki Fatma Uçar'ın evinde gece yangın çıktı. Alt katında kalan 10 yaşındaki torunu Ali Uçar dumanı fark edip hemen babaannesinin yanına giderek yangın çıktığını söyleyip onun evden çıkmasını sağladı. 10 yaşındaki çocuk böylece babaannesinin hayıtını kurtardı.

Yaşadığı anları İhlas Haber Ajansı muhabirine aktaran Fatma Uçar, "Ben uyuyordum. Bir süre sonra ses duyup hırsız zannettim. Sonra çocuk geldi ev yanıyor diye bağırdı, ağzımı örterek çıktım. Torunum kurtardı beni. Eşyalarım ve her yer yandı. Şimdilik çocukların yanında duracağım. Buna şükür. Kedimde dumanda etkilenip telef oldu" diye konuştu.

Babaannesini dumanların arasına girerek kurtaran 10 yaşındaki Ali Uçar, "Yangın çıktığını görünce hemen babaannemin yanına gittim. Ebe kalk yangın verdim. Babaannem dışarı çıktı ağlıyordu. Tüm mahalle geldi yardım etti" diyerek yaşadıklarını aktardı.

Yangında evin çardak kısmı ve içinde maddi hasar oluşurken Kozan Kızılay Şubesi ve Kozan Kaymakamlığı yangından son anda kurtarılan Fatma Uçar'a yardım etmek için inceleme başlattı.