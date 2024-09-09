Yusuf'un Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Yusuf'un Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı

Bursa'da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi, okula başlayacağı gün gözyaşları arasında toprağa verilirken, 10 yaşındaki Yusuf'u ezen servis şoförü ve beraberindeki bir kişi daha tutuklandı.

09.09.2024 21:35
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10 yaşındaki Yusuf'un ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

BURSA - Bursa'da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi, okula başlayacağı gün gözyaşları arasında toprağa verilirken, 10 yaşındaki Yusuf'u ezen servis şoförü ve beraberindeki bir kişi daha tutuklandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a Ö.S. idaresindeki 16 S 4070 plakalı servis aracı çarptı. Servis sürücüsü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine giden şüpheli şahıslar A.Ö. ve Y.E.'yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Okula başlayacağı gün toprağa verildi

Yusuf Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yusuf'un cenazesi, Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'nda toprağa verildi.,

Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

Yaşanan olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, şüphelendikleri 3 kişiyi gözaltına aldı. İçlerinde servis şoförü Ö.S.'nin de bulunduğu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Servis şoförü Ö.S. ve beraberindeki A.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Servis aracı, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yusuf'un Ölümüne Sebep Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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