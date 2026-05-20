10 Yıl Sonra Gelen İtiraf

Denizli'de 10 yıl önce kaybolan Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü emniyetteki ifadesinde itiraf eden katil zanlısı eş adliyeye sevk edildi.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2016 yılında eşi Turgay Begdeda'dan boşanan Ayşen Aycan, Çıtak Mahallesi'nde yaşayan annesi Cemile Aycan'ın yanına yerleşti. Boşandıktan sonrada çocuk nedeniyle ara ara görüştükleri öğrenildi. 2016 yılında Turgay B., tarafından annesinin evinden alınan Ayşen Aycan'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların araştırılması talimatı üzerine Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Ayşen Aycan dosyasını tekrardan ele aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri titizlikle soruşturmayı yürüttü.

Anne ve eski eşin aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşen Aycan'ın annesi Cemile Aycan'ı, eski eşi Turgay Begdeda'yı, Turgay Begdeda'nın anne ve babası ile birlikte Turgay B'nin iki arkadaşını şüpheli olarak belirledi. 19 Mayıs Salı günü polis ekipleri şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen 8 adrese eşzamanlı şafak operasyonu düzenledi. Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Turgay B., çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

Evden aldıktan sonra çıkan tartışma sonrası öldürmüş

Turgay Begdeda'nın cinayet itirafında olay günü Ayşen Aycan'ı annesinin evinden aldığı ve arabayla gezintiye çıktıklarını söyledi. Bir süre sonra aralarında sözlü tartışma yaşandığını belirten Turgay Begdeda, öfkelenerek Ayşen Aycan'ı arabada darp ederek öldürdüğünü söyledi. Daha sonra ise Ayşen Aycan'ın cansız bedenini Çıtak ve Tokça Mahalleleri arasında bir boş araziye gömdüğünü itiraf etti.

Tam yeri hatırlamadığını söyledi

Cumhuriyet Başsavcısı nezaretinde yapılan keşifte Turgay Begdeda, olay gününü anlattı. Gömmek için getirdiği noktada aracı nasıl park ettiğini, Ayşen Aycan'ı nasıl gömdüğünü anlatan zanlı, aradan geçen uzun zaman nedeniyle tam olarak nereye gömdüğünü ise hatırlamadığını söyledi. Turgay B.'nin ifadesi doğrultusunda belirtilen bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Adliyeye sevkinde sessizliğini korudu

Yer gösterme işlemlerinin ardından şüpheli Turgay Begdeda, sağlık raporu alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. adliyeye sevki sırasında basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları Turgay Begdeda, cevaplamadan adliyeye girdi. 1ü yıl sonra gelen itirafın ardından soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı. - DENİZLİ