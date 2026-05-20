10 Yıldır Cehennem Yaşıyoruz

20.05.2026 12:02
Mazı köyünde öldürülen İbrahim ve Fatma Tiryaki'nin ailesi, olayın aydınlatılmasını istiyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 10 yıl önce öldürülen İbrahim Tiryaki ve Fatma Tiryaki'nin yakınları, olayla ilgili yaptıkları açıklamada yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirtti. "10 yıldır cehennemi yaşadık" diyen aile fertleri, yıllardır büyük bir travma içerisinde yaşadıklarını ifade ederek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.

Merhum çiftin kızı Fevziye Öğüç, ailesi adına yaptığı açıklamada, "10 yıldır adeta cehennemi yaşadık. Sadece biz değil, bütün sülalemiz bu olayın acısıyla yaşadı. Annemle babamın üzerine atılan iftiraların tamamının yalan olduğunu düşünüyoruz. Bunların tamamen daha az ceza almak ve kendilerini kurtarmak amacıyla ortaya atıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile, olay sırasında evde bulunan Nimet Tiryaki'nin yalnızca ev hapsiyle değil, tutuklu yargılanmasını istediklerini belirterek, "Ortada iki insanın vahşice öldürülmesi var. Biz yıllardır bunun acısını yaşarken verilen ev hapsi kararını kabul edemiyoruz" dedi.

Açıklamada, olayın aydınlatılması için başta Adalet Bakanı olmak üzere yıllarca çalışan savcılar, jandarma ekipleri ve tüm görevlilere teşekkür edildi. Aile üyeleri, "Biz yerimizde uyurken onlar sabahlara kadar çalıştı. Bu olayın aydınlatılması için emeği geçen herkese minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Ailenin avukatı Mehmet Zahit Tırkız ise sanıkların bazı ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunduklarını, cinayetin para nedeniyle işlendiği yönünde kanaatleri olduğunu söyledi. Avukat Tırkız açıklamasında, "2021 yılında Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamayı katılan vekili sıfatıyla takip ettim. Ocak 2016 tarihinde meydana gelen olayda, daha önce yargılanan sanık delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ancak olayın üzerine yeniden gidildi ve yapılan çalışmalar sonucunda Özkan Tiryaki'nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Sanığın ifadelerinde annesine yönelik cinsel istismar iddiasında bulunduğu görülüyor. Ancak biz aile avukatı olarak bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü Özkan Tiryaki'nin bahsettiği dönemde evde yaşayan başka gelinler ve kız çocukları da vardı. Bu iddiaların tamamen suçtan ve cezadan kurtulmaya, daha az ceza almaya yönelik verildiğini düşünüyoruz" dedi.

Cinayetin para nedeniyle işlendiğini düşündüklerini ifade eden Tırkız, "Sanığın dosyada tanık sıfatıyla verdiği ifadede, odada bir kasa bulunduğunu ve bu kasanın içerisinde dedesine ait borç-alacak defterlerinin olduğunu söylediği görülüyor. Olaydan yaklaşık bir buçuk ay önce askerden geldiği ve maddi sıkıntı içerisinde olduğu değerlendirildiğinde, cinayetin ekonomik nedenlerle işlendiği kanaatindeyiz" diye konuştu.

Tırkız ayrıca, olay sırasında evde bulunduğunu kabul eden Nimet Tiryaki'nin yalnızca delilleri gizleme veya yok etme suçundan değil, cinayet suçundan da yargılanması gerektiğini savunduklarını belirterek, ev hapsi kararının kaldırılarak tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Avukat Tırkız açıklamasının sonunda, başta Adalet Bakanı olmak üzere, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma birimlerinde görev yapan ekiplere, Nevşehir ve Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na ve emeği geçen tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

