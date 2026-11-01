11 ilde kurgu kaza dolandırıcılığı iddiasıyla 43 gözaltı, 21 tutuklama yapıldı - Son Dakika
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11 ilde kurgu kaza dolandırıcılığı iddiasıyla 43 gözaltı, 21 tutuklama yapıldı

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11 ilde kurgu kaza dolandırıcılığı iddiasıyla 43 gözaltı, 21 tutuklama yapıldı
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11 ilde kurgu kaza dolandırıcılığı iddiasıyla 43 gözaltı, 21 tutuklama yapıldı
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Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 11 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, kurgu trafik kazalarıyla sigorta dolandırıcılığı yapıldığı öne sürülen 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 22'si için adli kontrol kararı verildi.

Batman merkezli 11 ilde, kurgulanmış trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerini dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 22 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurgulanmış trafik kazaları üzerinden sigorta bedeli almak suretiyle örgütlü ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Ekim 2026 tarihinde Batman merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 43 şüpheliden, aralarında örgüt lideri ve yöneticileri olduğu belirtilen S.A., E.B., B.A. ve M.Y.'nin de bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Diğer 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaSigortaTrafikBatmanGüncelKazaSon Dakika

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