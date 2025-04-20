12 saattir kaçan ve bagajından otomatik silah çıkan araca 24 bin 854 bin TL ceza

Eskişehir'de 12 saattir polis ekiplerinden kaçan otomobilin bagajından 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak ele geçirilirken, aracı sürdüğü iddia edilen şahsa farklı maddelerden sadece 24 bin 854 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayan 26 EY 869 plakalı sedan otomobilin sabah saatlerinde hareket ettiği plaka tanıma sisteminden tespit edildi. Sistemden cam filminden dolayı sürücüsü görünmeyen araç, ekiplerce takibine başlandı. Otomobil, çevreyolunda polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı araç trafiği tehlikeye düşürerek kaçmaya devam etti. Kaçan sürücü aracı, yolda çalışma yapan işçilerin üzerine sürdüğü ekiplerce görüldü.

12 saattir kaçıyordu

Yaklaşık 12 saattir kaçan araç, bir ara izini kaybettirip Şehit Mustafa Kemal Arslan Sokak'ta sürücüsü tarafından terk edildi. Aracın yanına gelen ekipler ruhsat sahibi E.G. (25) ile karşılaştı. Ekipler, E.G.'den aracı kullanan şahsı çağırmasını istedi. Araç yanına yerine gelen İ.Ö. (28) aracı kendisini kullandığını iddia etti. Ekiplerin "Dün neredeydin, polisten kaçtın mı?" sorularını yanıtsız bırakan İ.Ö. aracı kullandığı konusundaki iddiasını sürdürdü.

Bagajdan cephanelik çıktı

Yapılan aramalarda bagaj bölümünde, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak ele geçirdi. Silah ve diğer materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Silahın ruhsatlı olduğu tespit edilirken, aracı kolladığını iddia eden İ.Ö.'ye "dur" ihtarına uymamak, "ters yönde araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplamda 24 bin 854 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan araç cam filmli olduğu ve güvenlik gerekçesiyle bağlanarak otoparka çekildi. - ESKİŞEHİR