12 Suçtan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 12 ayrı suçtan toplam 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019 yılından bu yana aranan firari hükümlü Muğla'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 Mayıs 2019 tarihinden itibaren aranan ve 12 ayrı suçtan toplam 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs M.A.D. (30) isimli şahsın Muğla'da olduğu tespit edildi. Firari hükümlünün aranma kayıtları arasında yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarının bulunduğu öğrenilen şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak cezaevine gönderildi.