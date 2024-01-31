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12 yaşındaki Behiye'yi öldüren katil zanlısı cezaevinde intihar etti - Son Dakika
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12 yaşındaki Behiye'yi öldüren katil zanlısı cezaevinde intihar etti

12 yaşındaki Behiye\'yi öldüren katil zanlısı cezaevinde intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, demir kapı camını kırarak girdiği evde Suzan Ediz'i ağır yaralayıp aynı bıçakla kadının kızı olan Behiye Ediz'i öldüren cinayet zanlısı Levend Macu (30), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Olayın ertesi günü yakalanan Levend Macu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

31.01.2024 23:39
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12 yaşındaki Behiye'yi öldüren katil zanlısı cezaevinde intihar etti

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, demir kapı camını kırarak girdiği evde Suzan Ediz'i ağır yaralayıp aynı bıçakla kadının kızı olan Behiye Ediz'i öldüren cinayet zanlısı Levend Macu (30), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

Olay, 24 Ocak saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan anne Suzan Ediz'i yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından da Suzan Ediz'in kızı Behiye Ediz'i de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, 12 yaşındaki Behiye Ediz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cezaevinde kendisini astı

Olayın ertesi günü yakalanan Levend Macu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Levend Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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