12 Yaşındaki Çocuk Sakızdan Hayatını Kaybetti

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12 yaşındaki çocuk çiğnediği sakızdan hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, çiğnediği sakızın soluk borusuna yapışması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Çamlıca Mahallesi'nde Esra Bozkurt(12), çiğnediği sakız soluk borusuna yapıştı. Bozkurt'un morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü. 12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.