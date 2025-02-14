12 Yaşındaki Çocuk Sakızdan Hayatını Kaybetti

12 yaşındaki çocuk çiğnediği sakızdan hayatını kaybetti
BATMAN - Batman'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, çiğnediği sakızın soluk borusuna yapışması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, dün akşam Çamlıca Mahallesi'nde Esra Bozkurt(12), çiğnediği sakız soluk borusuna yapıştı. Bozkurt'un morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü. 12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
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