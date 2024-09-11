12 yaşındaki Kaan'ın ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü serbest bırakıldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuğun üzerinden geçerek ölümüne sebep olan cipin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. Öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi Kaan Altunter (12), A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı Kia marka cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Kaan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Başiskele'deki özel hastanede hayatını kaybetti. Kaan Altunter'in cenazesi, bugün Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.Ç'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 12 Yaşındaki Kaan'ın Ölümünde Sürücü Serbest - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?