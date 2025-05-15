14 Yaşındaki Çocuk Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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14 Yaşındaki Çocuk Kazaya Neden Oldu

14 yaşındaki sürücünün kontrolündeki otomobil palmiyeye çarptı, 2 kişi yaralandı. Müdahale eden bir kişi hastaneye kaldırıldı.

15.05.2025 14:54
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14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilde faciadan dönüldü

Kontrolden çıktı karşı şeride geçip palmiyeye çarptı: 2 yaralı

Yaralılara yardım etmek isteyen bir vatandaş da bel fıtığının nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Manavgat'ta 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil yolun karşı şeride geçerek bahçedeki palmiyeye çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılara yardım etmeye çalışan bir vatandaş bel fıtığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında Şelale istikametine seyir halindeki 14 yaşındaki Mehmet E. Y.'nin kullandığı 80 ABB 046 plakalı Peugeot marka otomobil, Hüseyin Efendi Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçti. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan bahçenin tel örgüsünü parçaladıktan sonra bahçedeki palmiyeye çarparak durabildi.

Yardım etmek isterken rahatsızlandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet E. Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Adem G.'in yardımına yoldan geçmekte olan bir vatandaş koştu. Kazazedeleri otomobilden çıkaran ve ismi öğrenilemeyen vatandaş, bel fıtığı nedeniyle rahatsızlandı. Yaralılar ve rahatsızlanan vatandaş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 14 Yaşındaki Çocuk Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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