15 Aylık Bebek Umreye Gitti

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Ali ve Tuğçe çiftinin minik oğulları 15 aylık Aslan Gündoğan ailesiyle birlikte umreye gitti.

20 günlük umre vazifesini yerine getirecek olan minik umreci Aslan, umreye gidecekleri geçirmeye gelenlerin de ilgi odağı oldu. Anne Tuğçe Gündoğan, 15 aylık bebeği Aslan'ı da yanında götürüyor olmanın verdiği duygu yoğunluğunu anlatırken gözleri doldu. Tuğçe Gündoğan, "Hayalime oğlumu da ortak ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendimizi ahirete hazırladığımız bu umre yolculuğuna 15 aylık oğlum Aslanı da dahil etmek çok duygusal. Maneviyat dolu umre yolculuğumuzda 20 gün boyunca oğlum ve arkadaşlarım ile dualar edeceğiz. Allah gönülden isteyen herkese nasip etsin, bu güzel duyguyu" dedi. - BİLECİK