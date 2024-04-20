15 metrelik uçurumdan uçtular, hayatlarını ağaç kurtardı - Son Dakika
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15 metrelik uçurumdan uçtular, hayatlarını ağaç kurtardı

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Antalya'da bir otomobil, yaklaşık 15 metrelik yükseklikten uçarak bir ağacın üzerine düştü. Otomobilde bulunan yaşlı çift, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Kazada, araçta bulunan karı koca emekli öğretmen hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, ağacın olmasaydı çiftin hayatını kaybedeceğini belirtti.

20.04.2024 09:18
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15 metrelik uçurumdan uçtular, hayatlarını ağaç kurtardı

Bir ağacın üzerine düşüp hurdaya dönen otomobildeki yaşlı çift, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 15 metrelik yükseklikten uçarak bir ağacın üzerine düşen otomobildeki karı koca emekli öğretmen, itfaiye ekiplerinin film gibi operasyonuyla kurtarıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerindeki seyir terası olarak bilinen noktada yaşandı. Alınan bilgiye göre, Hasan T. idaresindeki 60 HF 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir bariyerlere çarptı ardından yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan bir ağacın üzerine oradan da toprak zemine düştü. Kazayı gören vatandaşlar, araçta bulunan sürücü ile eşi Gülseren T.'yi araçtan çıkardılar. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alındılar

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kaşık sedyeye alıp halat yardımıyla yukarı çıkardı. Çifi, ambulansla kaldırıldıkları Antalya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftin bilinçlerinin yerinde olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu noktadan alındı.

"Ağaç olmasaydı muhtemelen ölürlerdi"

Kazanın görgü tanıklarından Burak Ürün, "Araba fren sıkarken aşağıya uçtuğunu gördüm. O anda yardıma gidip yaralıları çıkarmaya çalıştım. O ağaç olmasaydı araba aşağı yuvarlanacaktı. Ağaç sayesinde kurtuldular" dedi.

Yaralı çifti araçtan çıkarmaya yardım eden bir vatandaş da, "Teyzeyle amcayı çıkardık sonrasında ambulans ekibi ile itfaiye ekibi geldi. Sedye ile buradan çıkarmak 2,5 saat sürdü. 5 metre ileriden uçmuş olsalardı muhtemelen ölürlerdi. Çünkü onları kurtaran ağaç oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 metrelik uçurumdan uçtular, hayatlarını ağaç kurtardı - Son Dakika

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