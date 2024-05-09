15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

09.05.2024 17:42
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetimde otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanılması için uyarıda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetimde otobüs şoförlerinin ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol etti. Öte yandan ekipler, otobüs şoförlerine ve yolculara emniyet kemeri kullanmaları için uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kemer kullandığı zaman risklerin azalma oranları hakkında da bilgi verildi.

"Öncelikle kazasız sonrasında kemerli yolculuklar diliyoruz"

Denetim hakkında konuşan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Tunay Başarık, "4-10 Mayıs Trafik ve Yardım Haftası sebebiyle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimler yapmaktayız. Yaptığımız denetimlerin amacı, yolcularımızın emniyet kemeri denetimini artırmak ve alışkanlık kazandırmak. Emniyet kemeri olası trafik kazalarında can kaybını yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Yolcularımıza ve araç şoförlerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Öncelikle kazasız sonrasında kemerli yolculuklar diliyoruz. Teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi - Son Dakika

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