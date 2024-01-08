15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

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Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak•
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir sürücü, trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerledi. Sürücünün adeta kazaya davetiye çıkaran o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, bugün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde bir araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Sürücünün adeta kazaya davetiye çıkardığı anlar, başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL
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