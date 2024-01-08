 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir sürücü, trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerledi. Sürücünün adeta kazaya davetiye çıkaran o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
08.01.2024 - 19:37,
Abone Ol

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir sürücü, trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerledi. Sürücünün adeta kazaya davetiye çıkaran o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde bir araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Sürücünün adeta kazaya davetiye çıkardığı anlar, başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

15 Temmuz, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika


20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu, Murat Kurum karşısında şansını değerlendirdi İmamoğlu, Murat Kurum karşısında şansını değerlendirdi
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti

Son Dakika
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 20:37:38. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement