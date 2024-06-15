15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araçla kapatan şüpheli tutuklandı

3.Sayfa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü üzerinde 'SMA' yazılı araçla trafiğe kapatan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne üzerinde sprey boya ile 'SMA' yazılı araçla gelerek trafiğe kapatan şüpheli Resul Can Çatı, polis ekiplerince ikna çalışmalarının ardından gözaltına alınmıştı.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli Çatı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL