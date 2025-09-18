15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokarak Kapatan Sanığa 10 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokarak Kapatan Sanığa 10 Ay Hapis Cezası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokarak Kapatan Sanığa 10 Ay Hapis Cezası
18.09.2025 09:23
15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokarak Kapatan Sanığa 10 Ay Hapis Cezası
İstanbul'da Resul Can Çatı isimli şahıs, bomba süsü verilmiş düzenek ve üzerinde 'SMA' yazılı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, SMA hastası çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak, bu eylemin halk arasında endişe, korku ve panik oluşturduğu ve kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu belirtildi.

Bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, üzerinde 'SMA' yazılı araçla trafiğe kapatan sanık 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da 14 Haziran 2024'de Resul Can Çatı isimli şahıs, bomba süsü verilmiş düzenekle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, üzerinde 'SMA' yazısı bulunan bir araçla trafiğe kapatmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak sanık Çatı hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede Çatı'nın kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu, başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik oluşturarak 'tehdit' eylemini gerçekleştirdiği belirtilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama karara bağlandı.

SMA hastası çocukların durumuna üzüldüğünden böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi

Mahkemede savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, ''Dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım, kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüm, atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme ise sanık Resul Can Çatı'yı 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokarak Kapatan Sanığa 10 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

