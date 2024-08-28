15 yaşındaki çocuğun kullandığı Tofaş hurdaya döndü - Son Dakika
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15 yaşındaki çocuğun kullandığı Tofaş hurdaya döndü

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Bolu'da 15 yaşındaki çocuğun sürdüğü Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak tepetaklak oldu. Çocuk sürücü ise kazadan burnu bile kanamadan çıktı. Polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

28.08.2024 20:29
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15 yaşındaki çocuğun kullandığı Tofaş hurdaya dönerken arkadaşı ise ön kaputu kucaklayıp böyle götürdü

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

BOLU - Bolu'da 15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak tepetaklak oldu. Adeta hurdaya dönen otomobilden çocuk sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyreden 15 yaşındaki B.D. yönetiminde 14 EA 452 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarpan otomobil, su kanalında tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan burnu bile kanamadan çıkan B.D., tedaviyi reddetti. Su kanalında tepetaklak olan Tofaş, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri yaşı küçük sürücüye ve araç sahibine cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki çocuğun kullandığı Tofaş hurdaya döndü - Son Dakika

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