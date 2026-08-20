15 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Vurdu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasını tabancayla vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana geldi. A.Y.F. (15), yaklaşık 20 gün önce annesiyle evlenen Aziz Dönmez'i (45) henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla boynundan vurdu. Ağır yaralanan Dönmez, hastaenede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.Y.F.'nin, annesinin Aziz Dönmez ile evlenmesini kabullenemediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.