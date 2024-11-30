15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

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Yenikapı istasyonunda raylara atlayan 15 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Yaralanan genç kızın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

30.11.2024 12:12
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İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, diğer yolcuların gözü önünde gelen trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

15 yaşındaki kız, Marmaray\'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

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Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mesko Aljovic:
    ah be güzel kızım bu yaşında yazık sana yavrum..üzdün hepimizi :(( 70 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    öyle bir yaşam icindeyiz ki herbir yerde savaşlar...maddiyat zorluklar..aile içi şiddetler... Allah sonumuzu hayır eylesin...telefon denen icraat malesefki insanlar üzerinde çok ama çok büyük etken madde oldu. 49 0 Yanıtla
  • Zafer Karadayı:
    ne şehit ne gazi poh ölümüne gitti niyazi 1 45 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    millet rahat alıştı az bişey ekonomi bozuldu diye moral bozmanın anlamı yok ben sene 2002 üniversite de yemek 50 kuruştu 1 lira ile okula giderdim aylık abonman İETT aksilik vardı inanın kot pantolunum soba da kurarken yanmıştı dizden o zamanlar logo lar vardı pantolunuma onu diktik öyle okula gidiyordum ama mutluydum yine mutluyum Allah a şükür öğle yemeğimi yedim kahvemi içiyorum misss gençler tamahkar değil maalesef 17 29 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    ne oluyor 31 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    yazık ya 15 yaşında ne derdi olabilir ki, kesin anne baba ilgisiz ve sorumsuzlugundan 17 4 Yanıtla
  • Ali Kır:
    yaw arkadaş her zaman bu olay yaşanıyor niye tedbir alınmıyor. mesela bazı metro istasyonlarında trene binmeden camlı bariyer var metro yanaşınca kali açılıyor biniyorsun neden marmaray ve diğer ack alanlar böyle olmuyor?? 6 0 Yanıtla
  • Z S:
    Bu metroların tam durduğu nokta belli kapının açılan kısmına kadar komple kapatın insanlar sadece kapılar açılınca binebilsin böyle saçma bir tasarım olamaz bu hata yazık kızcağıza 1 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    Rabbim ona ve ailesine yardım etsin. inşallah tez zamanda şifa bulur. 1 0 Yanıtla
  • Ecevit Diraz:
    insanın basina ne gelebilir.kotu bir durum var ise.bu kız çocuğu.bu yaşta kendi canına kiyma durumu arastirilmali. 0 0 Yanıtla
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