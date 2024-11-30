İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, diğer yolcuların gözü önünde gelen trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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