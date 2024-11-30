15 yaşındaki kız, Marmaray\'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

kuzeyli baba:

millet rahat alıştı az bişey ekonomi bozuldu diye moral bozmanın anlamı yok ben sene 2002 üniversite de yemek 50 kuruştu 1 lira ile okula giderdim aylık abonman İETT aksilik vardı inanın kot pantolunum soba da kurarken yanmıştı dizden o zamanlar logo lar vardı pantolunuma onu diktik öyle okula gidiyordum ama mutluydum yine mutluyum Allah a şükür öğle yemeğimi yedim kahvemi içiyorum misss gençler tamahkar değil maalesef