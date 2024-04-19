15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen şafak vakti operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, daha önceden deldiği duvardan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda toplamda 113 aranan şahıs da gözaltına alındı.

19.04.2024 20:50
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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı

Bursa'da "Aranan Şahıslara" şafak vakti operasyon: 113 şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği koordinesinde şafak vakti 130 ayrı adrese Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon ve şok uygulamalarda toplamda 113 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Kasten öldürme suçundan hakkından 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı ise daha önceden deldiği duvardan kaçmak istediği sırada polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği koordinesinde haklarında kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık, siber, cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararları bulunan aranan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda toplamda 220 ekip katılırken 130 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Önceden deldiği duvardan kaçmaya çalıştı

Kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K daha önceden yine ailesine ait ama kullanılmayan ev ile kendi evi arasında bulunan duvarı deldi. Önüne dolap koyarak bunu kamufle eden İ.K. operasyon sırasında deldiği duvardan kaçmaya çalıştığı sırada polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Bursa il merkezinde yapılan şok uygulamalar ve eş zamanlı düzenlenen 130 ayrı adreste yapılan operasyonda toplam da 113 aranan şahıs yakalandı.

Çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl ve 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs, 5 yıl ve altı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 43 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler Bursa Emniyeti'nde

Şafak vakti düzenlenen operasyon sonrasında teker teker gözaltına alınan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı - Son Dakika

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