16 Katlı Bina İş Makinasıyla Yıkıldı - Son Dakika
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16 Katlı Bina İş Makinasıyla Yıkıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde zarar gören 16 katlı binanın kontrollü olarak iş makinasıyla yıkılma anı kameralara yansıdı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

09.08.2024 19:41
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16 katlı olan devasa bina iş makinasının darbesiyle böyle yerle bir oldu

Vatandaş Alican Dalyan: "16 katlı bina kontrollü bir şekilde geriye doğru yıkıldı"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde zarar gören 16 katlı binanın kontrollü olarak iş makinasıyla yıkılma anı kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan 16 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 16 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kontrollü olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı izledi.

"16 katlı bina kontrollü bir şekilde geriye doğru yıkıldı"

Yıkıma şahit olan Alican Dalyan, "Arkadaki bina depremlerde baya bir hasar aldı. Binanın yerin altında 3 katı var. Binanın mühendisi yerin altına 3 kat yaptığı için depremde sağlam olduğundan insanlar kurtulabildi. Dün bina kontrollü bir şekilde geriye doğru yıkıldı. Yıkım ekipleri tedbir amaçlı insanları uyardılar ve çevreyi boşaltmalarını istediler. Yıkım ekiplerinin istedikleri gibi geriye doğru olduğu yere çöktü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 16 Katlı Bina İş Makinasıyla Yıkıldı - Son Dakika

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