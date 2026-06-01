Eskişehir\'de 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Eskişehir'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki bir çocuk kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, Esentepe Mahallesi Yeşil Meydan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki U.D. ile kimliği bilinmeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan olayda çocuk bacağından bıçaklandı.

Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.