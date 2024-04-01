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16 yaşındaki genç, su kanalında boğularak öldü - Son Dakika
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16 yaşındaki genç, su kanalında boğularak öldü

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan genç, morga kaldırıldı.

01.04.2024 18:05  Güncelleme: 18:12
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16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği su kanalında boğuldu

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu erkek şahıs, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak öldü.

Olay; Kırıkhan ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden geçen sulama kanalına serinlemek amacıyla giren 16 yaşındaki İ.O. isimli yabancı uyruklu şahsın gözden kaybolmasıyla yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, genç şahsın cansız bedenini çıkardı. Şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

16 yaşındaki genç, su kanalında boğularak öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 16 yaşındaki genç, su kanalında boğularak öldü - Son Dakika

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