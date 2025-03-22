16 Yaşındaki Şüpheliler Hırsızlık ve Bıçaklama Yaptı - Son Dakika
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16 Yaşındaki Şüpheliler Hırsızlık ve Bıçaklama Yaptı

Adana'da 16 yaşındaki iki şüpheli, telefon vermeyen iki öğrenciyi bıçaklayarak gasp etti.

22.03.2025 15:56
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16 yaşındaki şüpheliler, 4 kişiyi gasp edip 2 öğrenciyi bıçakladı

ADANA - Adana'da 16 yaşındaki 2 şüpheli bıçak zoruyla 4 kişinin telefonunu gasp ederken iki lise öğrencisini de telefonlarını vermediği için bıçakladı. Olayın şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre, önceki gün 16 yaşındaki şüpheliler A.C ve İ.H.Y, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta 4 kişinin cep telefonunu bıçak zoruyla gasp etti. Şüpheliler daha sonra Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde okuldan çıkan lise öğrencisi B.S ve S.K (17)'nin bıçak zoruyla telefonlarını gasp etmek istedi. Şüpheliler telefonlarını vermeyen 2 öğrenciyi ayaklarından bıçaklayıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis 16 yaşındaki şüphelileri kısa sürede yakaladı

Peş peşe gerçekleşen gasp ve bıçaklama olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki kameralardan elinde bıçakla gezen 2 şüpheliyi tespit eden polis kimlikleri ve adreslerini kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler A.C ve İ.H.Y. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli yağma ve yaralama olaylarından adli işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 16 Yaşındaki Şüpheliler Hırsızlık ve Bıçaklama Yaptı - Son Dakika

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