16 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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16 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

16 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
19.06.2026 13:44
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Samsun'da jandarma, 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.B.'yi yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Samsun'da hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Çarşamba ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 16 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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