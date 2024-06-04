17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak - Son Dakika
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17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak

17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak

İzmir'de, 80 suç kaydı ve 174 yıl hapis cezası bulunan 17 yaşındaki A.K. polis tarafından yakalandı. Hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi pek çok suçtan aranan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerinin tamamlanması için karakola götürüldü.

04.06.2024 10:07
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İzmir'de adı pek çok suça karışmış ve yaşının 17 olmasına rağmen adeta suç makinesine dönüşmüş bir şüpheli, polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin 174 yıl hapis cezası bulunması ise duyanları hayrete düşürdü.

ADRESİNİ TESPİT EDEN EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 80 suç kaydı bulunan A.K.'nin, Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

17 YAŞINDA AMA SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı.

ÖMRÜNÜ CEZAEVİNDE GEÇİRECEK

Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak - Son Dakika

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