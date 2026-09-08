17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasında anne Gülhan Ünlü, 18 yıl 10 aylık cezaya tepki gösterdi

İstanbul'un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen karar duruşması sonrası açıklama yapan anne Gülhan Ünlü, "Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım. Allah'tan başka güvenecek hiç kimsemiz kalmadı. Onun adaletine inanıyorum" dedi.

Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin adli süreçteki çocuk E.Ç.'nin (14) 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırıldığı dava sonrası Atlas'ın müşteki annesi Gülhan Ünlü adliye önünde açıklamalarda bulundu.

"Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım"

Verilen cezaya tepki gösteren anne Gülhan Ünlü açıklamalarında, "Çocuk diye adlandırıldı tekrardan 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay cezası kesildi. Bunun yatarının bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Ne 21 yıl, ne 18 yıl 10 ay, bunların hiçbirinin yatarı bu değil. Yatacağı 3-4 sene. Biz cezada indirim istemiyoruz dedik, indirim yaptılar. Adalete bir kez daha güvenelim mi? Ben bilmiyorum, Allah'ın adaletine güveniyorum sadece. Hala bunlara çocuk diyorlar. Hala anlayamıyorum, çocuklar bizim toprak altında yatıyor. Silahtan, uyuşturucudan, torbacılıktan her şeyden bahsedene çocuk diyorlar ama ölenin hakkını savunmuyorlar. Suç aletinde delil karartma var. Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım. Allah'tan başka güvenecek hiç kimsemiz kalmadı. Onun adaletine inanıyorum. Atlas'ın hakkı savunulmadı bugün burada. 15 yaşında öldürdüğünde daha çok ceza veriliyor da, 14 yaşında olduğunda neden daha az ceza veriliyor. Nesi çocuk bunun. Bir görseydiniz, çocuk mu anlardınız. Aylardır mücadele ediyoruz biz. Bu indirimi de kabul etmiyorum, hiçbir şeyi kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Yasemin Minguzzi'den destek

Öte yandan, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, acılı anne Gülhan Ünlü'ye destek olmak için adliyeye geldi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra anne Gülhan Ünlü adliyeden ayrıldı.