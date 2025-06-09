17 Yaşındaki Kız, Tatilde Hayatını Kaybetti

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Sakarya'nın Karasu ilçesindeki anneannesinin yanına gelen 17 yaşındaki kız, geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, tatil için İstanbul'dan Karasu'ya gelen Azra Nur Rizeli, aniden fenalaşması sonrasında sağlık ekiplerince hastane sevk edildi. Kalbi duran genç kız, 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rizeli'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA