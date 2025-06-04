17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü
04.06.2025 16:29  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü
Haber Videosu

Pakistan'da 1 milyondan fazla takipçisi olan TikTok fenomeni Sana Yousaf, kendisini online taciz eden bir kişi tarafından evinde öldürüldü. Genç influencer, son paylaştığı videoyu cinayetinden saatler önce çekmişti. Polis, 22 yaşındaki şüpheliyi cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. İslamabad Polis Müdürü, olayın 'tekrarlanan reddedilmelerin sonucu' olduğunu belirtti. Pakistan'da kadına yönelik şiddetin yaygın olduğu biliniyor.

Pakistan'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan 17 yaşındaki TikTok fenomeni Sana Yousaf, kendisini online taciz eden bir adam tarafından evinde öldürüldü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Geçen hafta 17'nci yaşını kutlayan Sana Yousaf, Pazartesi akşamı başkent İslamabad'daki evinde hayatını kaybetti. Genç influencer'ın son paylaştığı video, cinayetinden saatler önce çektiği doğum günü kutlamasıydı.

TikTok'ta 800 bin, toplam sosyal medya hesaplarında 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Yousaf, makyaj tavsiyeleri, dans videoları ve güzellik ürünü tanıtımları yapıyordu.

Polis, 22 yaşındaki şüpheliyi cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. İslamabad Polis Müdürü Syed Ali Nasir Rizvi, olayın "tekrarlanan reddedilmelerin sonucu" olduğunu açıkladı.

"Genç adam ona defalarca ulaşmaya çalışıyordu. Bu korkunç ve soğukkanlı bir cinayetti" dedi Rizvi.

Şüphelinin saatlerce Yousaf'ın evinin önünde dolaştığı, ardından eve girerek genç kızı vurduğu belirtildi.

Yousaf'ın son videosunun altında binlerce "Huzur içinde uyu" ve "Sana için adalet" yorumu yapıldı. Takipçileri genç influencer'ın ölümüne büyük üzüntü gösterdi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu verilerine göre, ülkede kadına yönelik şiddet yaygın. Evlilik teklifini reddeden kadınlara yönelik saldırılar sık yaşanıyor.

17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü
17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü
17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü

İnsan Hakları, Pakistan, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Polis, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • samet özdemir:
    Türkiye gibi işte farki yok aynıyız 23 4 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Bundan sonra diyecem heci süllo 5 1 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Şöyle adam gibi evlilik, nur topu gibi çocuk, insan gibi bir sevgi ve hayat boyu gerçek mutluluk.. Kızların tercihi artık bu yönde değil özellikle Türkiye'de.. İlgi çekiyim, erkekler bana baksın beğensin, istediğimle yatıp kalkayım, istediğimi aldatayım falan mide bulandırıcı artık.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:51:30. #7.13#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki TikToker, reddettiği kişi tarafından evinde öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.