17 Yıl Sonra Dolandırıcılık Davası - Son Dakika
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17 Yıl Sonra Dolandırıcılık Davası

Bolu'da MİT'te çalışacağını söyleyerek 80 bin lira dolandırılan Fatih U.'nun davası başladı.

08.02.2025 14:22
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Bolu'da 2008 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'te çalışma vaadiyle Fatih U., 80 bin lira dolandırıldı. 17 yıl sonra başlatılan davada dolandırıcı sanık Serkan S. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben MİT'te çalışmış olsaydım paraya ihtiyacım olmazdı. Bu bir iftiradır" dedi.

Olay, 2008 yılında Bolu'da meydana geldi. İddiaya göre, 2006 yılında Serkan S., MİT'te çalıştığını o dönem arkadaşı olan Fatih U. ile paylaştı. İki yıl aradan sonra Bolu'ya gelen Serkan S, tekrar Fatih U.'yla iletişime geçti. MİT'te operasyon başkanı olduğunu iddia ettiği Savaş Sarıkaya'nın emrinde çalıştığını söyledi. Konuşmaların ardından Serkan S., Fatih U.'dan bir miktar para istedi. Daha sonra belirli aralıklarla Fatih U'dan para alan Serkan S., para alamayınca Savaş Sarıkaya'nın adını kullanarak tekrar para istedi. Kendisini MİT'te işe aldıracağını söyleyen Serkan S., bir süre daha tehditle para istemeye devam etti. Yaklaşık 80 bin lira dolandırılan Fatih U., Serkan S.'den 2008 yılında şikayetçi oldu. Bir süre kayıplara karışan Serkan S., 17 yıl sonra bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Savaş Sarıkaya diye birinin olmadığı Serkan S.'nin sahte evrak düzenlediği ortaya çıktı. Hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ' Dolandırıcılık, sahte belge düzenleme' suçundan dava açıldı. Yıllar sonra Serkan S. ve Fatih U. ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Bu bir iftiradır"

Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Serkan S., "Ben MİT'te çalışmış olsaydım paraya ihtiyacım olmazdı. Bu bir iftiradır. Ev arkadaşım olan ve benden şikayetçi olan mağdur yüzünden eşimden ayrılmak zorunda kaydım. Kesinlikle tehdit ve şantaj olayını gerçekleştirmedim. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" diyerek savunmasını yaptı.

"Hatta beni MİT'e aldıracağını bile söyledi"

Fatih U., "O dönem İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik bölümünde okurken beni arayarak, MİT'te işe girdiğini söyledi. Evim Bolu'daydı. Kalacak yeri olmadığını söyleyince onu yanıma aldım ve aynı evi paylaşmaya başladık. Bir ara benden dönem dönem borç paralar istedi. Sonra işi tehdide şantaja çevirdi. Yaklaşık 80 bin liramı dolandırdı. Hatta beni MİT'e aldıracağını bile söyledi. Kendisine 4 yıllık mühendislik paramı verdim. Kendisinden şikayetçi olunca kayıplara karıştı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti karar verilmek üzere davayı ileri bir tarihe ertelendi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 17 Yıl Sonra Dolandırıcılık Davası - Son Dakika

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